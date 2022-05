Kaltenkirchen: Vier Hausärzte werden dringend gesucht

Kaltenkrichen. Die Stadt Kaltenkirchen sucht vier weitere Hausärzte. Im Chirurgischen Zentrum von Dr. Gohlam Reza Rahimi an der Werner-von Siemens-Straße 22 stehen Praxisräume für zwei Hausärzte zur Verfügung. Alle Einrichtungen wie Labor, Röntgen, Sonographie, WCs, Personalräume können gemeinsam genutzt werden. Eine Kooperation sei ein Vorteil für alle, sagt Dr. Rahimi.

„Ebenso suchen wir zwei weitere Hausärzte für das mit der Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen neu zu errichtende Ärztehaus am Kisdorfer Weg, das 2024 fertig sein soll“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. „Hier haben die Ärztinnen und Ärzte den Vorteil, ihre Vorstellungen einer neuen Praxis von Anfang an in die Planungen mit einfließen zu lassen und mit weiteren Fachärzten unter einem Dach zu kooperieren.

Die Stadt Kaltenkirchen sagt den Medizinern Unterstützung zu

Die Begleitung aller interessierten Ärztinnen und Ärzte vom ersten Kontakt bis zur Niederlassung sei der Stadt ein besonderes Anliegen, sagte Krause. Das Ärztenetz der Stadt müsse weiter ausgebaut werden. „Unsere Stadt Kaltenkirchen ist in der Infrastruktur und Einwohnerzahl erfolgreich gewachsen und im Lebensalter die zweitjüngste Stadt in Schleswig-Holstein. Wir haben in den letzten Jahren einige neue Hausärzte ansiedeln können, weitere sollen nun folgen.“

Zum Wachstum der Stadt gehöre auch die medizinische Versorgung als eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, so Bürgermeister Krause. (Kontakt: wirtschaftsfoerderung@kaltenkirchen.de oder 04191/93 62 20.