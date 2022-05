Gemein: Taschendieb überrascht Frau beim Gassigehen

Die Polizei fahndet nach einem Taschendieb in Norderstedt-Mitte.

Norderstedt. An der Pellwormstraße in Norderstedt-Mitte ist ein unbekannter Handtaschendieb aktiv gewesen. Opfer wurde eine Frau mit ihrem Hund.

Wie die Polizei am Montag berichtete, ging die 47-Jährige mit ihrem Hund gegen 19.20 Uhr in der dortigen Parkanlage spazieren. Sie trug eine Handtasche am Arm. Von hinten näherte sich ihr unbemerkt ein Radfahrer. Als der Radler auf Höhe der Frau war, riss er ihr plötzlich die Tasche von der Schulter. Noch ehe die Frau reagieren konnte, fuhr er mit dem Rad davon.

Der Taschendieb war groß, kräftig und schnell wieder weg

Über die dabei gestohlenen Wertgegenstände machte die Polizei keine Angaben. Der Täter soll laut Beschreibung des Opfers etwa 20 Jahre alt sein. Er war 1,90 Meter groß und kräftig. Der Unbekannte trug eine schwarze Cargohose, einen schwarzen Pullover, ein schwarzes Basecap und schwarz-weiße Nike-Schuhe. Vom Phänotypus könnte er Osteuropäer sein. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040/52 80 60 um Hinweise.