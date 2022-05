Horrorunfall: Zaunpfähle durchbohren Windschutzscheibe

Großenaspe. Es ist ein Unfall wie aus einem Horrorfilm: Ein Auto kommt von der Autobahn ab, kracht in einen Holzzaun am Rande der Fahrbahn. Und die langen Holzpfähle des Zaunes bohren sich wie spitze Lanzen durch die Frontscheibe des Wagens und drohen die Insassen zu pfählen.

So geschehen am Morgen des Sonntag, gegen 9.15 Uhr, auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg auf Höhe Großenaspe. Ein Paar aus Hannover ist mit einem silbernen VW Polo unterwegs. Sie hatten einen Fahrradausflug in der Region gemacht, die Räder stehen auf einem Gestell, befestigt am Heck des Wagens. Aus ungeklärter Ursache kommen sie mit dem Polo plötzlich von der Fahrbahn ab.

Der Polo hinterlässt eine Schneise der Verwüstung von 185 Metern Länge

Der vom Polo umgelegte Zaun neben der Autobahn 7.

Foto: Thomas Nyfeler

Der Wagen fährt in einen Graben, durchbricht den Autobahnzaun und kracht anschließend in den Holzzaun mit Stacheldraht und Stromlitze. Mehrere Holzpfähle durchbohren die Frontscheibe des Polos. Der Wagen zieht eine Schneise von etwa 185 Meter neben der Autobahn, bis er endgültig zum Stehen kommt.

Die Insassen hatten Schutzengel dabei

Die beiden Insassen des Polo wurden von den Holzpfählen glücklicherweise verfehlt.

Foto: Thomas Nyfeler

Für die bald am Unfallort eintreffenden Ersthelfer bietet sich ein Bild des Schreckens. Doch die beiden Insassen aus Hannover hatten mehr als zwei Schutzengel an Bord. Sie erlitten lediglich leichte Verletzungen und wurden offenbar von den Pfählen verfehlt. Die Ersthelfer versorgten die Verletzten und riefen die 112. Der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Neumünster, zwei Rettungswagen zusammen mit dem Notarzt und die Autobahnpolizei fuhren die Einsatzstelle an. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen, die Batterie wurde aus Sicherheitsgründen abgeklemmt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die beiden Verletzten wurden ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster eingeliefert. Der Verkehr wurde zweispurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.