Polizei Kreis Segeberg Vatertag: Am Segeberger See blieb alles ganz ruhig

Norderstedt. Die Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg erlebten einen ruhigen Vatertag am Donnerstag. So ruhig, dass man hätte glauben können, es herrschten dieselben Bedingungen wie in den vergangenen zwei Jahren unter Corona-Auflagen. Die Einsatzleitstelle für die Kreise Segeberg und Pinneberg verzeichnete 37 Einsätze mit Bezug zum Feiern, Saufen und Raufen, also Körperverletzungen, Ruhestörungen und Verkehrsdelikte.

Am Segeberger See kam es zu Becherwürfen gegen eine Polizistin

Am Vatertags-Hotspot an der Badestelle am Großen Segeberger See in Klein Rönnau hielten sich in der Spitze bis zu 300 Personen auf. In diesem Zusammenhang registrierte die Polizei zwei Körperverletzungen und einen tätlichen Angriff, bei dem eine Beamtin durch einen Becherwurf am Kopf getroffen wurde. Bei der Durchsetzung eines Platzverweises sperrte sich ein 23-Jähriger und verletzte hierbei zwei Beamte leicht. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Widerstands. Zudem fanden die Polizisten in einem Fall Betäubungsmittel, nahmen vier Personen in Gewahrsam und sprachen 19 Platzverweise aus.

In Kaltenkirchen fuhr ein Betrunkener mit einem Golf-Kart eine Schild um

Im Freizeitpark an der Kaltenkirchener Schirnauallee beobachtete eine Streife um 17.30 Uhr ein mit drei Personen besetztes Golf-Kart, das eine Werbetafel umfuhr. Der 27-Jährige Fahrer aus Kaltenkirchen pustete über 1,5 Promille. Ein Arzt entnahm daraufhin auf der Wache eine Blutprobe.

In Elmshorn hatte die Polizeidirektion am meisten zu tun

Bei der mit circa 2500 besuchten Flunkyball-WM im Elmshorner Steindammpark war die Bilanz heftiger: vier Körperverletzungen, davon eine gefährlich, einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Waffengesetz durch das Führen eines Einhandmessers und ein Handy-Diebstahl. Bei zwei Widerständen wurde ein Beamter leicht verletzt. Bei zwei E-Scootern und einem Auto fehlte der erforderliche Versicherungsschutz. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sprachen diverse Platzverweise aus.

An der Wedeler Hafenstraße kam es am Abend zu einer versuchten Sachbeschädigung an einem Auto mit einem Ast aus einer Vatertagsgruppe heraus. Anhand der Beschreibung identifizierte eine Streife kurz darauf einen 23-jährigen Tatverdächtigen.