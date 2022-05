Walter Salas Humara spielt im Norderstedter Music Star

Norderstedt. Im Norderstedter Music Star gibt sich am Freitag, 27. Mai, ein Alt-Meister des alternativen Country-Rocks die Ehre – und das ganz exklusiv bei seinem einzigen Konzert in Deutschland: Walter Salas Humara, der Kopf, Dreh- und Angelpunkt der besonders in den 80er- und 90er-Jahren erfolgreichen Band „The Silos“.

Der Gitarrist, Sänger und Songwriter wird zur Unterstützung ein paar Freunde aus Dänemark mitbringen. Nämlich Anders Pedersen und dessen Band. Pedersen ist auch kein ganz Unbekannter. Gehörte er doch als Gitarrist ab 2003 zur weithin geschätzten „Desert-Rock“-Band Giant Sand um den charismatischen Sänger und Songwriter Howie Gelb. Will sagen: Die Jungs haben eine Menge Erfahrung und Expertise auf dem Buckel. Walter Salas-Humara hatte die Silos Mitte der 80er-Jahre in New York gegründet und sich schnell einen Namen in der Indie-Szene erspielt. Sie standen für sensiblen, klugen, einprägsamen Alternative-Country-Rock. Die Band wurde 1987 vom Rolling Stone Magazin zur „Best New American Band“ gewählt.

Benefizkonzert für das Tierheim Henstedt-Ulzburg

Die Band Overrated spielt im Music Star in Norderstedt ein Benefizkonzert.

Foto: Privat

Ein weiteres außergewöhnliches Konzert gibt es gleich am nächsten Abend im Music Star: Am Sonnabend, 28. Mai, spielen die Bands „Overrated“ und „The Last Key“ ein Benefizkonzert für das Tierheim in Henstedt-Ulzburg. „Overrated“ sind junge Local Heroes um Sänger, Künstler und „Music Star“-Fan Leon Bruhn. The Last Key sei „etwas ganz besonderes“, teilt der Music Star mit. „Juan, der spanische Sänger wird zeitnah nach diesem Konzert mit seiner zehnköpfigen Familie für immer nach Spanien zurückkehren. Jan, der Profikeyboarder aus der Ukraine hat in den letzten Wochen soviel Zuspruch erfahren, dass er fortan seiner Profession nachgehen kann und außerhalb Norderstedts musizieren wird. An der Gitarre, verantwortlich für viele, viele außergewöhnliche Arrangements und schon so lange und so emsig in der Vorbereitung für diesen Abend, ist unser Music-Star-Lightman der ersten Stunde Ulf Woitakowski, der außerdem noch einen Überraschungsgast am Cajon verpflichten konnte“, sagt Wolfgang Sedlatschek vom Music Star.

Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr im Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, aber Spenden sind erwünscht und am Benefizabend sogar Pflicht.