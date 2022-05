Das Treffen der blechgewordenen US-Auto-Träume

Wer Chrom-Kreuzer, Muscle-Cars und Rock’n’Roll erleben will, der muss am Himmerlfahrtstag nach Hüttblek fahren.

Hüttblek. Wenn sich Väter überlegen, was sie am Himmelfahrtstag machen können, dann sollten sie Martin Thies und seine Ole Schüün in Hüttblek auf dem Zettel haben. Dort treffen sich nämlich am Donnerstag, 26. Mai von 10 Uhr an die Fans von chromblitzenden Straßenkreuzern, kantigen Muscle-Cars und anderen blechgewordenen Träumen aus der automobilen US-Geschichte.

Beim 8. US-Car-Treffen sind nur Autos bis zum Baujahr 1975 zugelassen.

Foto: Martin Thies

Thies ist ein Experte für US-amerikanisches Blech, schraubt betagte Oldtimer wieder fit und handelt mit den Autos. Es ist schon das 8. US-Car-Treffen auf seinem Hof am Hüttmannsweg 29. „Meet and Greet“ ist das Motto des Tages. An die 100 Autos und ein Mehrfaches an Besucherinnen und Besuchern erwartet Thies auf dem Hof. Die Fahrerinnen und Fahrer der Wagen werden es natürlich in erster Linie auf Benzingespräche abgesehen haben und sich über Ersatzteile und ähnliches unterhalten wollen. Die Garage von Martin Thies steht ihnen dafür offen.

Automobile Schönheiten von Ford aus den 60er-Jahren.

Foto: Martin Thies

Ebenso für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die einfach nur angesichts von hochpoliertem Chrom und zeitlos schönem Autodesign ins Schwärmen geraten wollen. Zugelassen sind bei der Oldtimer-Party nur Wagen bis zum Baujahr 1975.

Wer beim Flanieren entlang der Wagen selbst auf den Geschmack kommt, kann sich im Angebot von Martin Thies sicher den einen oder anderen Traum erfüllen. Was er aktuell auf dem Hof stehen hat, bietet er unter www.cruising-cars.de im Internet an.

Zum Autogucken gibt natürlich auch Getränke und Verpflegung. Und für die passende Stimmung sorgt die Lübecker Band „The White Line“. Die liefern klassischen Rock’n’Roll mit zwei Gitarren, Kontrabass und Schlagzeug.

8. US-Car-Treffen, Do, 26.5, von 10.00 an, Ole Schüün von Martin Thies, Hüttmannsweg 29, Hüttblek, Eintritt 3 Euro.