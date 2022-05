Das Feuerlöschboot „Hoechst“ trat die letzte Reise an

Das Feuerlöschboot „Hoechst“ wird am Dienstag von einem Spezialkran am Billbrookdeich 139 aus der Elbe gehoben.

Norderstedt. Der riesige Liebherr LTM 1450/8.1, ein Spezialkran, der bis zu 450 Tonnen heben kann, steht am Dienstag am Billbrookdeich im Hamburger Hafen. Vor ihm, im Wasser der Elbe, das 55 Tonnen schwere, ausgediente Feuerlöschboot „Hoechst“. 60 Jahre lang tat es seinen Dienst an einem der größten Chemie- und Pharmastandorte in ganz Europa: Im Industriepark Hoechst. Daher hat es seinen Namen. Nun werden dem roten Boot Transportseile unter den Rumpf gezogen, der Haken des Liebherr-Krans wird angelegt, der Liebherr lässt die PS-Muskeln spielen und langsam hebt sich die „Hoechst“ Stück für Stück aus dem Wasser – in das es nicht mehr zurückkehren wird.

Die „Hoechst“ geht im Feuerwehrmuseum Norderstedt vor Anker

Gelandet: Die „Hoechst“ wird auf dem Kai am Billbrookdeich abgestellt.

Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICES

Das Boot hat am Dienstag seine letzte Reise angetreten. Für immer vor Anker gehen wird die „Hoechst“ im Schleswig-Holsteinischen Feuerwehrmuseum am Friedrichsgaber Weg 290 in Norderstedt. Für die „Hoechst“ das bestmögliche Schicksal nach einem langen Diensteinsatz, denn ohne die Aktiven des Feuerwehrmuseums und seines Fördervereins wäre das Boot wohl abgewrackt worden.

So aber darf Hajo Brandenburg, Leiter des Feuerwehrmuseums, und die Öffentlichkeit in Norderstedt sich nun bald dafür rühmen, dass das einzige Feuerwehrmuseum mit komplettem Löschboot in der Ausstellung in Deutschland in Norderstedt steht.

Die spektakuläre letzte Reise der „Hoechst“ von Frankfurt am Main nach Norderstedt, wurde finanziell vom Mäzen des Feuerwehrmuseums, dem Bauunternehmer Horst Plambeck möglich gemacht. Er war am Dienstag im Hafen dabei, um die Verladung des Bootes auf einen Tieflader zu erleben. Nachdem die „Hoechst“ das Wasser verlassen hatte, musste sie auf den Schwertransporter warten, der gegen frühen Nachmittag eintraf.

Mit dem Tieflader geht es auf einem Riesenumweg nach Norderstedt

Der Liebherr-Kran (450 Tonnen Maximallast) hebt die „Hoechst“ auf den bereit gestellten Schwertransporter. In der Nacht zu Mittwoch wird der Zug das Boot 150 Kilometer über Autobahnen und Bundesstraßen nach Norderstedt bringen.

Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICES

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einmal auf der Ladefläche des Lastwagens gelandet, hieß es für die „Hoechst“ abermals warten – bis die Nacht hereinbrach und die Verhältnisse auf den Autobahnen des Nordens ruhig und übersichtlich sind. Denn mit einem 55 Tonnen schweren und 20 Meter langen Boot konnte man nicht mal eben durch ganz Hamburg den direkten Weg nach Norderstedt wählen. Vielmehr musste der Schwertransport einen 150 Kilometer langen Umweg durch halb Norddeutschland fahren.

Von Billbrook ging es über die A 1 zum Autobahnkreuz Lübeck, die A 20 nach Bad Segeberg, die B 206 zur Autobahnausfahrt Bad Bramstedt und die A 7 bis zur Autobahnausfahrt Schnelsen-Nord. Dann ging es weiter über die Bundesstraße 432 nach Norderstedt und schließlich zum Feuerwehrmuseum am Friedrichsgaber Weg 290. In den frühen Morgenstunden schließlich kam die „Hoechst“ an ihrem Bestimmungsort an.

Sie warten in Norderstedt auf das Boot: Horst Plambeck (v. r.) und Wolfgang Kelm vom Förderverein des Feuerwehrmuseums und Museumsleiter Hajo Brandenburg.

Foto: Burkhard Fuchs

Dort, im Außenbereich vor dem Museum, war zuvor bereits die Grube für den letzten Standort des Löschbootes ausgehoben worden. Mit der Hebung des Bootes vom Tieflader rechnete Museumsleiter Hajo Brandenburg am Dienstag um etwa 9 bis 10 Uhr am Mittwochmorgen. Und wenn sie erstmal fest verankert ist und alle Aufbauten wieder an Deck hat, dann ist die „Hoechst“ Teil der Dauerausstellung. Achtung Kinder: Zum Herumklettern ist die „Hoechst“ nicht gedacht.

Als Klettergerüst wäre sie einfach zu schade. „Die ,Hoechst’ war das erste und dienstälteste Feuerlöschboot in Hessen“, berichtet Hajo Brandenburg. „Die Hauptmaschine, Ruderanlage und Steuerstand mit Signalanlagen wurden 1988 erneuert.“ Zwei Alco-Wasser- und Schaumwerfer an Deck mit einer Durchflussmenge von je 3000 Liter pro Minute werden von Hochdruckkreiselpumpen versorgt. Das Boot sei mangels Bränden vorrangig im Umwelteinsatz aktiv gewesen oder zur Rettung von über Bord gegangenen Menschen. „Sie kann aber auch zur Wasserversorgung der Löschfahrzeuge an Land, zum Brechen von nicht zu starkem Eis und als Schlepper eingesetzt werden“, sagt Brandenburg.