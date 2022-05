Wildpark Eekholt: Wilde Nordmänner richten ihr Lager ein

Großenaspe. Legenden ranken sich um die wilden Nordmänner und -frauen. Met tranken sie aus gehörnten Helmen, Amerika haben sie entdeckt. Grausam besiegten sie ihre Feinde und wild waren ihre Feste. Und dann soll es da einen kleinen Jungen gegeben haben, der sich die Nase rieb und so auf die besten Ideen kam – aber das ist eher ein neuzeitlicher Mythos. Im Wildpark Eekholt kann man sich am Himmelfahrtswochenende vom 26. bis zum 29. Mai davon überzeugen, wie die Wikinger wirklich waren.

Denn sie bauen dort einen frühmittelalterlichen Markt auf und laden alle dazu ein, das Lagerleben der Wikinger auf den Osterauwiesen kennenzulernen. Wer will, kann auch gerne in zeitgemäßer Gewandung erscheinen – ist aber kein Muss.

Im Wildpark Eekholt kämpfen die Nordmänner – und sie feiern

Mitglieder verschiedener Lagergemeinschaften werden im Wildpark die Vergangenheit wirkungsvoll aufleben lassen. Täglich können die Besucherinnen und Besucher Wikinger-Schaukampfvorführungen erleben und im Lager der Nordmenschen auf Entdeckungstour gehen.

Dabei ist Mitmachen angesagt: Etwa beim Schmied und Wippholzdrechsler, sie bieten ganz besondere Einblicke in die Handwerkskunst der Wikinger. Was Wikingern mundet, das kann man in der Marktbäckerei „Laibeswohl“, in der Taverne „Höhlerschänke“, bei Glimms „Schweinereien“ und in der frühmittelalterlichen Küche „Blinas Köök“ schmecken und riechen. So gestärkt, ist man bereit für den Axtwurfstand, eine Bogenbahn oder die Hornbrennerei.

Wer einfach nur schauen will, den versetzen Zauberer und Gaukler in Staunen. Die Band „Die Vertriebenen“ und die Band „Waldtraene“ interpretieren mittelalterliche Klänge auf alten Instrumenten. Am Wikingerlagerfeuer kann man sich Wärmen und Stockbrot backen.

Die Tiere in den Gehegen des Wildpark Eekholt werden wachsam sein!

Die wahre große Zeit der Wikinger, die als tapfere, hünenhafte Nordmänner in die Geschichte eingingen, war das Mittelalters um 800 bis 1100 n. Chr. Wikinger galten als unerschrockene Seefahrer und exzellente Jäger. Wildschweine und Hirsche waren ihre bevorzugte Beute und sicherten das Überleben der Menschen. Im Wildpark gehen die Nordmänner aber nicht etwa auf die Jagd nach diesen Tieren in den Gehegen! Die sind nur zum Anschauen da, am besten während den Fütterungszeiten.

Andere heimische Tierarten wie Fuchs, Dachs, Fischotter, Wolf sowie die brütenden Störche buhlen ebenfalls um Aufmerksamkeit. Das neu eröffnete Projekt „Eekholter Bienenwelt“ in der Moor- und Heidelandschaft ist ein weiteres spannendes Ziel. Und auch die Eekholter Falkner tragen zum Mittelalterspektakel bei: Damals war die Jagd mit Falken, die Beizjagd, weit verbreitet. Junge Falken wurden mit viel Geduld gezähmt und für die Jagd auf Wild ausgebildet. Flugvorführungen gibt es dreimal täglich um 11.30, 14 und 16 Uhr.

Wikinger im Wildpark Eekholt, Eintritt 11,50 Euro, Kinder (4–16) 10 Euro, Familien 38,50 Euro. Kinder unter 4 frei.