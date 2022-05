Nachmittagsbetreuung: Gewächshaus für kleine Schulgärtner

Norderstedt. „Wer hat Lust im Garten zu helfen“, fragt Gabriele Timm. Zehn Hände fliegen in die Luft – schließlich geht es um das schuleigene Gemüse. Seit vergangenem Herbst hat die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) am Wittmoor einen großen Garten, der mithilfe der Erst- bis Viertklässler gepflegt wird – und zwar in der Nachmittagsbetreuung, die von der städtischen Gesellschaft Bildung–Erziehung–Betreuung in Norderstedt (BEB) organisiert wird.

Es gibt Nutzbeete mit Kräutern wie Minze und Salbei, Hochbeete mit Mais, Erbsen und Karotten, Naschbeete mit Erdbeeren und Johannisbeeren, aber auch Staudenbeete mit farbenfrohen Blumen, die mit allen Sinnen beackert, vom Unkraut befreit, regelmäßig gegossen und schließlich abgeerntet werden. Zu tun gibt es also immer etwas.

In der Nachmittagsbetreuung werden Salat, Tomaten und Kohlrabi gesät

Seit kurzem ist auch ein fünf Quadratmeter großes, stabiles Gewächshaus im Einsatz. „Da drin haben wir Gurken, Salat, Tomaten und Kohlrabi gesät“, zählt Jannes auf und kann es kaum erwarten, dass die Radieschen erntereif werden. „So lecker, die könnte ich jeden Tag essen“, schwärmt der Achtjährige. Das Indoor-Gärtnererlebnis wird durch eine private Spende des Norderstedter Ehepaares Weidler möglich.

„In der Erde wühlen, erkennen, dass Pflanzen eine Wurzel haben und eingehen, wenn man sich nicht um sie kümmert, schafft bei Kindern ein wichtiges Bewusstsein für Natur und Lebensmittel. Das haben wir bei unserem eigenen Nachwuchs erfahren und unterstützen deshalb das wertvolle Projekt mit einem Gewächshaus“, sagt Ruth Weidler, die sich auch als CDU-Stadtvertreterin in der Kommunalpolitik engagiert.

Die Grundschule sucht weitere Spenden für ähnliche Projekte

BEB-Geschäftsführer Steffen Liepold: „Wir haben viele großartige Projekte an allen Standorten der schulischen Nachmittagsbetreuung, die unterstützungswürdig sind. Zumal die Investition immer zukunftsweisend ist, weil sie unseren Kindern zugutekommt.“ Anja Rathjen von der BEB-Teamleitung hat weitere Wünsche parat: „Wir hätten gerne eine Heidelbeere und einen Schmetterlingsstrauch als ‚Naschware‘ für Kinder und Insekten.“