Music Star: Diese Kirchenmädels sind echt laut

Norderstedt. Wenn Kirchenmädchen ankündigen, ein Konzert zu geben, erweckt das eher Assoziationen zwischen evangelischem Gesangbuch und heiliger Dreifaltigkeit. Wenn aber die Church Girls aus Philadelphia am heutigen Donnerstag, 19. Mai, im Norderstedter Music Star am Harksheider Markt die Instrumente auspacken, darf man knackigen Post-Punk erwarten – garantiert frei von frömmelnder Gemütlichkeit.

Sängerin Mariel Beaumont hat die Band 2014 gegründet und mittlerweile hat diese sich in der Independent-Szene zu einem vielbeachteten Act entwickelt. Auf den Bandnamen kam Beaumont, weil sie mal auf eine kirchliche Mädchenschule ging und in ihrer Jugend Messdienerin war, wie sie mal der Süddeutschen Zeitung verriet.

Die Punkmusik wurde schließlich zu ihrer Ersatzkirche

„Als Teenager besuchte ich so oft es ging Punkshows, darauf fuhr ich voll ab und irgendwie entwickelte sich das Pilgern in Livekonzerte zu meiner neuen Kirche“, sagte Beaumont. Regelrecht besessen sei sie von der Band „Against Me!“ gewesen, aber auch bei den klassischen Singer-Songwritern wie Neil Young, Joni Mitchell und Jackson Browne fühlt sie sich Zuhause. Was den Sound der Church Girls sicher in der einen oder anderen Weise beeinflusste. Zuletzt haben die Church Girls aber die Indie-Rock-Ästhetik früherer Alben abgelegt, zugunsten einer ausgeprägten Post-Punk-Aggression – rau, und aufgeräumt. „Die Church Girls schaffen es, den Garage-Rock-Sound ohne Ironie am Leben zu halten”, urteilte das Paste-Magazin aus Atlanta.

Inhaltlich beschäftigt sich das neue Album „The Haunt“ der Church Girls aus dem Januar (Chatterbot Records) mit „dem Beenden von Beziehungen und der Verantwortung, der man bei der Festlegung von Grenzen für geliebte Personen gegenübersteht, die auf den Treibsand des Drogenmissbrauchs stoßen“, wie es die Plattenfirma beschreibt. Produziert wurden die Church Girls dabei von Scott Solter, der auch schon Größen wie die Mountain Goats, Superchunk, Okkervil River zum Klingen brachten.

Church Girl Mariel Beaumont singt nicht nur in ihrer Band, sie spielt auch die Gitarre. Die anderen Kirchenmädels sind: Mitchell Layton (Gitarre, Gesang), Julien Varnier sitzt am Schlagzeug und Vince Vullo spielt Bass und singt.

Church Girls, Do, 19.5., 20.00, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, Spenden sind ausdrücklich erwünscht.

