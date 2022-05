Truck Stop: Bassist Uwe Lost aus Tangstedt sagt Tschüss

Nach 44 Jahren verabschiedet sich Uwe Lost von der Bühne. Mit ihm gibt Truck Stop in Tangstedt ein letztes Konzert in der Sporthalle.

Truck Stop hier noch mit Uwe Lost. Am Sonnabend, 21. Mai, heißt es in der Tangstedter Sporthalle „Uwe sagt Tschüss“.

Tangstedt. Fast 44 Jahre hat Uwe Lost (72) als Bassist mit Truck Stop auf der Bühne gestanden. Für seinen Abschied unterbrechen die alten Countygefährten ihre aktuelle Tournee und legen zwischen Konzerten in Magdeburg und Buchholz einen Zwischenstopp in Tangstedt ein: „Uwe sagt Tschüss“ ist das Motto des Konzerts am Sonnabend, 21. Mai, in der Tangstedter Sporthalle. So viel Zeit muss sein.

Eigentlich hätte das Abschiedskonzert von Uwe Lost bereits am 5. Februar stattfinden sollen, aber damals ging es nicht: Corona und die Auswirkungen machten dem Tangstedter Konzertveranstalter Jens Kleinschmidt damals einen Strich durch die Zeitplanung. Jetzt aber mit vollem Schwung: Uwe Lost zum letzten Mal mit Truck Stop auf einer Bühne.

Vom Background- zum Solosänger

Schlager kam vor Country. Mit den Valendras und den Raimondos begleitete Uwe Lost von 1972 an Stars wie Dahlia Lavi.

Foto: Uwe Lost

In fast viereinhalb Jahrzehnten haben die Bandmitglieder gewechselt. Einige sind verstorben, andere zog es in ihre alten Berufe zurück, andere orientierten sich. Uwe aber ist geblieben. Nur Schlagzeuger Teddy Ibing ist länger dabei: Er gehörte 1973 zu den Gründungsmitgliedern von Truck Stop. Seit 1978 hat Uwe Lost tausende von Konzerten gegeben, ist unzählige Male im Fernsehen aufgetreten, hat über 200 Songs geschrieben und ist vom Backgroundsänger zum gelegentlichen Solosänger avanciert.

Erinnerungen die ersten Auftritte in den USA: Uwe Lost, Rainer Bach und Cisco Berndt (von links) 1978 in Chicago.

Foto: Uwe Lost

Alles in allem hat die Countrymusik ihm ein bekömmliches Aus- und Einkommen beschert, so dass er sich heute als Rentner zufrieden zurücklehnen kann. Viele Songs werfen heute noch stattliche Tantiemen ab, auch aus dem Repertoire der Band werden sie so schnell nicht verschwinden. Ein Dauerbrenner ist zum Beispiel die Titelmelodie der TV-Serie „Großstadtrevier“.

Zwei Bands mit Sohn Florian

Und der Musik bleibt er ohnehin treu: Zusammen mit seinem Sohn Florian betreibt er die Bands Lost Gang und Third Coast, in der namhafte Musiker, darunter viele ehemalige Kollegen, aus Spaß unregelmäßig zusammen auftreten. Auch komponieren und produzieren will Uwe Lost weiterhin. Der Arbeitsplatz dafür ist das eigene Studio im Keller des Wilstedter Hauses

In seinem Studio im Keller des Einfamilienhauses in Tangstedt-Wilstedt will Uwe Lost auch künftig komponieren und produzieren.

Foto: Frank Knittermeier

Bei Truck Stop geht das Leben inzwischen wieder seinen gewohnten Gang. Mit Uwe Frenzel hat ein Musiker Uwes Bass übernommen, der viel Erfahrungen hat. So gehörte er einst zur Countryband Texas Lightning um Ollie Dietrich, die Deutschland 2006 mit „No, no never“ beim Eurovision Song Contest vertrat. Seit Herbst 2021 ist David Rick als neuer Gitarrist dabei.

Ein unvergesslicher Abend für Uwe Lost

Die ganze Band will Uwe Lost einen unvergesslichen Abschied bereiten und die Höhepunkte seiner Karriere Revue passieren lassen.

Truck Stop „Uwe sagt Tschüss“ in der Sporthalle Tangstedt, Schulstraße 13, 20 Uhr. Tickets für 40,50 Euro gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, unter eventim.de im Internet sowie unter Tel. 04109/25 05 96 direkt beim Veranstalter.