Straßenkatze Girly braucht einen Schoß zum Schmusen

Norderstedt. Die Straßenkatze Girly besuchte regelmäßig eine ältere Dame, von der sie nicht nur gefüttert, sondern auch umsorgt wurde. Nun ist die Frau verstorben und Girly kann sie nicht mehr aufsuchen. Da die etwa zwölf Jahre alte Katze sehr zutraulich ist und bei der Dame auch immer mit ins Haus wollte, hat der Tierschutzverein Straßentiger in Norderstedt die Katze nun aufgenommen, um für sie ein richtiges Zuhause zu finden.

Tierschutzverein Straßentiger hat Girly aufgenommen, um sie von der Straße zu holen

Die zutrauliche Girly lebte bisher auf der Straße.

Foto: Strassentiger Nord e.V.

Beim Einzug in das Tierheim war Girly noch etwas unsicher und zog sich gern in eine sichere Kratzbaum-Höhle zurück. Wenn sich jemand zum Beispiel davor stellt, fängt sie an, vor sich hinzuknurren und zu grummeln. Auch das zeigt ihre Unsicherheit.

Das Video von Girly zeigt, wie schmusig und liebebedürftig sie ist

Ein Video auf der Internetseite des Tierschutzvereins zeigt Girly etwa eine Woche nach dem Einzug. Dort ist deutlich zu sehen, wie sehr menschenbezogen sie ist und wie gern sie gekrault werden möchte. Und sie liebt es, auf dem Schoss zu sitzen oder zu liegen. Aktuell geht der Tierschutzverein davon aus, dass sie gut als Einzelkatze klar kommt, da der Menschenbezug ihr wichtiger zu seinen scheint, als andere Katzen.

Sie braucht ein Zuhause mit Freigang in verkehrsarmer Lage. Girly hatte anfangs Durchfall, der nun unter Kontrolle ist, sodass sie nun bereit ist für einen Umzug in ein neues Zuhause.

Vermittlung: Straßentiger Nord e.V., Tel: 040/333 888 83, www.strassentiger-nord.de

