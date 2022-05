Fünf Hunde mit Handycap aus der Ukraine brauchen ein Zuhause

Henstedt-Ulzburg. Insgesamt fünf Straßenhunde hat das Tierheim Henstedt-Ulzburg aus der Ukraine (Odessa) aufgenommen, für die nun fürsorgliche Familien gesucht werden, die einen Hund aufnehmen wollen. Allesamt haben eine körperliche Behinderung.

Das Tierheim Henstedt-Ulzburg sucht Familien für fünf Hunde mit Behinderung

Dem siebenjährigen Rüden Kobold fehlt der rechte Vorderfuß.

Foto: Tierheim Henstedt-Ulzburg

Kobold, (Rüde, braun, 7 Jahre) fehlt der rechte Vorderfuß; Ivan, (Rüde, schwarz-weiß, 6 Jahre) fehlt der rechte Hinterlauf; Lola (Hündin, hellbraun, 7 Jahre) fehlt das rechte Vorderbein; Leila (Hündin, weiß-braun, 5 Jahre) fehlt der rechte Hinterlauf; Nika (hellgrau, 8 Jahre) hat ein Problem mit der Hüfte.

Der weiß-baurnen Hündin Leila (5 Jahre) fehlt der rechte Hinterlauf.

Foto: Tierheim Henstedt-Ulzburg



Obwohl die Hunde auf der Straße lebten, sind sie sehr lieb und friedfertig miteinander

Alle fünf Hunde sind sehr lieb und kommen gut mit ihrer Behinderung zurecht. Als herrenlose Hunde kennen sie kein Zuhause und keine Bezugsperson und können zum Beispiel nicht an der Leine gehen. All diese Erfahrungen müssen sie erst noch machen und müssen noch viel über das Leben in einem Zuhause lernen.

Sie sind aber freundlich und aufgeschlossen und könnten das alles lernen, wenn man ihnen genug Geduld, Vertrauen und Zuneigung entgegen bringt.

Die hellgraue Nika (8 Jahre) hat Probleme mit der Hüfte.

Foto: Tierheim Henstedt-Ulzburg

Es wäre gut, wenn die Interessenten bereits Hundeerfahrung hätten und offen sind für die Defizite, die ein Straßenhund mit sich bringt. Wer überlegt, einen Straßenhund bei sich aufzunehmen, sollte viel Verständnis, Erfahrungen, Zeit und Geduld aufbringen, dessen Verhalten zu verstehen.

Dem Rüden Ivan (6 Jahre) fehlt der rechte Hinterlauf.

Foto: Tierheim Henstedt-Ulzburg

Die fünf ukrainischen Hunde zeigen keinerlei Aggression und sind unterschiedlich zutraulich und fühlen sich am Wohlsten in Hundegesellschaft. Alle Hunde sind kastriert und geimpft.

Das Tierheim Hendstedt-Ulzburg lädt Interessenten ein, sich mit einer Tasse Kaffee für ein bis zwei Stunden in den Auslauf zu den Hunden zu setzen. So können sich alle in ruhiger und entspannter Umgebung gegenseitig kennenlernen.

Vermittlung: Tierheim Henstedt-Ulzburg,

Tel.: 04193/918 33,

www.Tierheim-Henstedt-Ulzburg.de