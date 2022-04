Schmusekatzen Kris und Kim sollen zusammen bleiben

Norderstedt. Das Tierheim Straßentiger e. V. in Norderstedt sucht für zwei junge Katzen Kim (weiblich, schildpatt) und Kris (männlich, getigert) ein neues Zuhause mit späterem Freigang. Die beiden Geschwister wurden im August 2021 geboren und sollen im Zweierpack bleiben. Die ersten vier Monate verbrachten sie zusammen mit sechs weiteren Geschwistern auf einem Hof in Schleswig-Holstein, bis sie allesamt zur Kastration eingefangen und kastriert wurden.

Tierheim Straßentiger sucht für Kim und Kris ein gemeinsames Zuhause mit Freigang

Ursprünglich sollten sie zurück zum Hof. Als Zeichen, dass sie kastriert sind, haben sie eine V-förmige Kerbe im Ohr.

Foto: Strassentiger Nord e.V.

Die Tierärztin stellte jedoch fest, dass beide dafür nicht gesund und kräftig genug waren und so kamen sie kurz vor Weihnachten in eine private Pflegestelle in Norderstedt. Dort wurden sie erst einmal aufgepäppelt, mussten mehrmals in ärztliche Behandlung und haben sich seitdem prächtig erholt und sind inzwischen vollkommen gesund.

Sie sind beide sehr anhänglich und schmusig, Kris noch mehr als Kim. Wie alle jungen Katzen sind sie sehr neugierig, spielen gern und viel und toben – treppauf, treppab – durch das ganze Haus.

Der Kater Kris spielt dabei etwas wilder, die Katze Kim ist etwas ruhiger. Beide lieben es, wenn sich etwas unter dem Teppich oder einem Tuch bewegt. Sie kuscheln miteinander, und von ihrer Seite gehen keine Aggressionen anderen Katzen gegenüber aus.

Foto: Strassentiger Nord e.V.

Das Tierheim Straßentiger sucht für das Geschwisterpaar ein neues Zuhause mit viel Zuneigung, Zeit und Platz zum Spielen und Toben, gern auch in einer Familie mit Kindern.

Die beiden sind stubenrein, gechipt, geimpft, entfloht, tierärztlich untersucht und können ab Ende April ins neue Zuhause mit späterem Freigang ziehen.

Das Tierheim Straßentiger e.V. vermittelt die beiden ausdrücklich nur im Doppelpack mit Freigang in verkehrsarmer Lage, nicht in Einzelhaltung und auch nicht in Wohnungshaltung mit Balkon.

Vermittlung: Straßentiger Nord e.V., Tel: 040/333 888 83, www.strassentiger-nord.de