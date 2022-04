Henrys Frauchen wurde krank. Wer kann nun für ihn da sein?

Norderstedt. Der Britisch-Langhaar-Kater Henry hatte bisher ein schönes Zuhause, in dem er sich so richtig wohl fühlte. Sein Frauchen musste sich schweren Herzens von ihm trennen, da sie sich aus Krankheitsgründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. Sie brachte ihn zum Tierschutzverein Straßentiger Nord, in der Hoffnung, dass der Kater auf diesem Wege wieder in ein schönes Zuhause ziehen kann.

Der Tierschutzverein Straßentiger Nord sucht für Henry ein liebevolles Zuhause

Henry war in der Anfangszeit im Tierheim ängstlich und zeigte sich als sensibles Kerlchen. Laut der Vorbesitzerin zieht er sich auch gern zurück und liebt die Ruhe. Hat er den Menschen aber kennengelernt, entwickelt er sich schnell zu einem verschmusten Kater, der sich kraulen und auch bürsten lässt. Sein Futter bekommt er in mehreren Etappen und kleineren Mengen, was seinem sensiblen Magen besser bekommt.

Der Britisch-Langhaar-Kater Henry zieht sich gern zurück und liebt die Ruhe

Der Kater Henry ist ein sensibles Kerlchen.

Foto: Strassentiger Nord e V

Sein Futter bekommt er in mehreren Etappen und kleineren Mengen, was seinem sensiblen Magen besser bekommt.

Für Henry wäre ein ruhiges und strukturiertes Zuhause, mit gesichertem Freigang oder mit einem großen, sonnigen und katzengerecht eingerichteten Balkon oder einer Terrasse genau das Richtige.

Die Pflegerinnen schätzen Henry eher als ein Einzeltier ein, ob er noch zu weiteren ruhigen Katzen ziehen könnte, ist nicht sicher. Das Tierheim Straßentiger hofft, dass sie für Henry bis zu seinem fünften Geburtstag im April wieder ein liebevolles Zuhause gefunden haben. Verdient hat er es allemal. Er ist kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt, entfloht und wurde tierärztlich untersucht, Blutbild inklusive.

Vermittlung:

Straßentiger Nord e.V., Tel: 040/333 888 83, www.strassentiger-nord.de