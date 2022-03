Vier hochkarätige Konzertabende in Norderstedt

Dirigiert in der „TriBühne“ in Norderstedt das Schleswig-Holstein Festival Orchestra: der israelische Dirigent Omer Meir Weiber.

Norderstedt. Das Programm des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) für 2022 steht. Der Kreis Segeberg ist im Festival-Programm mit neun Konzerten vertreten, Norderstedt darf sich auf vier Konzerte freuen. Hinzu kommen zwei Musikfeste auf dem Lande auf Gut Pronstorf und dem Kirschenhof Stocksee. Im Land zwischen den Meeren wird es zum SHMF 204 Konzerte in 123 Spielstätten an 65 Orten geben.

SHMF: Höhepunkt ist Klassikkonzert in der „TriBühne“

Den Auftakt in Norderstedt gestalten am Freitag, 8. Juli, die Socks in the Frying Pan, ein Trio, das Irish Folk im Innenhof des Feuerwehr- und Stadtmuseums spielen wird. Aodán Coyne, Shane Hayes und Paul Farren spielen auf traditionellen Instrumenten irische Balladen, Klassiker der 1930er- und 1940er-Jahre, Jigs und Reels und muntern bekannte Melodien mit neuen Rhythmen auf (Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 25 Euro).

Der Höhepunkt des Norderstedter SHMF-Sommers ist ein Klassikkonzert am Sonnabend, 30. Juli, in der „TriBühne“ – mit einem Shooting-Star unter den Dirigenten am Pult, dem Israeli Omer Meir Wellber. Er wird das junge, international besetzte Schleswig-Holstein Festival Orchestra leiten. Wellber, der im September Chefdirigent der Volksoper Wien wird, ist Porträt-Künstler des diesjährigen Festivals und gibt 14 Konzerte in Schleswig-Holstein und Hamburg. „Das Motto meines Festivalsommers lautet Freundschaft, und es gibt keine Musikerin oder keinen Musiker in meinen 14 Konzerten, mit der oder dem ich nicht befreundet bin“, sagt der 1981 in Be’er Sheva an der Negev-Wüste geborene Pianist, Akkordeonist und Dirigent. „Das Schleswig-Holstein Musik Festival ist ein bisschen wie ein großer Kibbuz“, sagt Wellber über seine SHMF-Zeit.

SHMF: Doppelkonzert für Akkordeon und Klarinette in Norderstedt

Zugeschaltet während der SHMF-Pressekonferenz per Video aus Wien, bezog Wellber auch zum Putin-Krieg Stellung und beschwor die friedensstiftende Wirkung der Musik: „Wenn Putin als Kind in einem Festival-Orchestra gespielt hätte, dann wäre es zur jetzigen Tragödie vielleicht gar nicht gekommen.“

Zu Wellbers Musik-Freunden gehören die Geigerin Veronika Eberle, Cellist Steven Isserlis und Klarinettist Alessio Vicario, die Soli in dem Konzert in Norderstedter spielen werden. Auf dem Programm steht das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms, gefolgt von der Sinfonie Nr. 1 des israelischen Komponisten Paul Ben-Haim. „Er hat die richtige Mischung in seiner Sinfonie mit europäischer Klassik, jüdischen und arabischen Einflüssen aus Israel“, sagt Wellber.

Paul Ben-Haim wurde 1897 als Paul Frankfurter in München geboren. Er konnte noch vor der Schoa vor dem Nazi-Rassenwahn nach Israel fliehen. 1984 starb er in Tel Aviv. Vor seiner Emigration komponierte er im Stil von Gustav Mahler, Franz Schubert und Johannes Brahms. In Israel nahm er die dortige Musikkultur in seine Werke auf. „Johannes Brahms und Paul Ben-Haim in einem Konzert, das ist vor allem für die jungen Leute im Festival-Orchester eine große Inspiration“, schwärmt Festival-Intendant Christian Kuhnt. Außerdem steht das Doppelkonzert für Akkordeon, gespielt von Wellber, und Klarinette von Joe Schittino auf dem Programm in der „TriBühne“ (19.30 Uhr, 24/54 Euro).

SHMF: Open-Air-Konzert in der Norderstedter Waldbühne

Wieder Open Air ist das dritte SHMF-Konzert auf der Waldbühne im Norderstedter Stadtpark am 8. August mit dem Münchner Instrumental-Quartett Quadro Nuevo und ihrem Programm „Wunder Welt Musik“. Sie widmen sich neuerdings den Volksliedern mit Themen wie Liebe und Arbeit, Natur und Freiheit, Schönheit und dem Rausch des Daseins (19.30 Uhr, 32 Euro).

Das vierte Konzert am Mittwoch, 24. August, im Kulturwerk Norderstedt ist der Familie gewidmet. Die vier Hanke Brothers kommen mit einem Arsenal von Instrumenten, von Blockflöte über Bratsche und Klavier, Violine und Tuba bis zum – Zauberstab. Sie verquirlen Klassik, Pop, Jazz und Techno zu einer neuen Klang-Kaskade (16 Uhr, 14/7 Euro).

In Bad Segebergs frisch renovierter St. Marienkirche erklingt zumindest wieder ein SHMF-Konzert. Am Montag, 18. Juli, spielen der bekannte Mandolinist Avi Avital aus Israel und der Gitarrist Milos aus Montenegro eigene Arrangements von Werken Johann Sebastian Bachs über Johannes Brahms bis zu „Siete Canciones Populares Espagnolas“ von Manuel de Falla.

SHMF: Musikfest auf dem Lande auf Gut Pronstorf

Den Festival-Start wird es in diesem Jahr auf Gut Pronstorf bei Bad Segeberg am Sonnabend, 4. Juli, geben. Der Percussionist Alexej Gerassimez und das Signum Saxophone Quartet gestalten eine „Starry Night“ und eine Reise in den Weltraum (19.30 Uhr, 19/45 Euro).

Das zweite Pronstorf-Konzert gibt die Gesangskapelle Hermann mit einer Jubiläumsrevue am Mittwoch, 20. Juli (19.30 Uhr, 12/39 Euro), gefolgt von Soulsänger Max Mutzke und der kubanischen Pianistin und Komponistin Marialy Pacheco am Montag, 15. August (19.30 Uhr, 19/49 Euro). Auch im Pronstorfer Kuhstall zelebriert Omer Meir Wellber mit seinen Freunden am Dienstag, 23. August, ein Konzert mit Werken von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvorak, mit Klezmer, jüdischer und arabischer Folklore (19.30 Uhr, 24-54 Euro.)

Zum Musikfest auf dem Lande lädt das Gut Pronstorf zu Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. Juli, ein. Auf dem Kirschenhof Stocksee findet es am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juli, statt.

Schleswig-Holstein Musik Festival 2022, Karten unter www.shmf.de und ab Fr, 11.3., unter 0431/23 70 70.