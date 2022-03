„Summerby Saloon“: Der Wilde Westen beginnt in Hartenholm

Carsten Schroedter ist Wirt des Saloons. Mit Freunden nimmt er an der Landesgrillmeisterschaft in Neumünster teil.

Aus dem „Summerby Saloon“ in Hartenholm dringt Western-Musik durch die geöffnete Eingangstür nach draußen. Vor der Veranda, auf der Schaukelstühle stehen, steigt Qualm aus einem Smoker-Grill auf. In der Luft hängt der Duft von geräuchertem Fisch. Sechs Männer rühren Barbecue-Saucen an, garen ein Stück Rehrücken über der Flamme, experimentieren mit der Zubereitung des Fischfilets. Das Team „Barbie Q“ bereitet sich auf die schleswig-holsteinischen Landesgrillmeisterschaften vor, die am Sonnabend, 9. April, in Neumünster ausgetragen werden.

Hartenholm: Vorbereitungen auf die Landesgrillmeisterschaft

Carsten Schroedter hat sich vor drei Jahren einen Traum erfüllt. Auf einer 14.000 Quadratmeter großen Fläche, wo sich zuvor eine Pferdekoppel befand, hat er eine Veranstaltungsgastronomie aufgebaut. Das Haus sieht aus wie ein US-amerikanischer Western-Saloon – befindet sich aber mitten in Hartenholm. An einem Tresen hängen Autokennzeichen aus den Staaten, eine Musikbox leuchtet in bunten Farben. Im Obergeschoss befindet sich ein Shop, in dem Besucher unter anderem Cowboyhüte und -mäntel kaufen können. An der Decke des 700 Quadratmeter großen Partyraums hängt keine klassische Diskokugel – sondern ein mit Spiegeln beklebter Sattel. „Den habe ich selbst gebastelt. Ich bin so ein Verrückter“, sagt Schroedter und grinst.

Das Team "Barbie Q" aus Hartenholm nimmt an den Landesgrillmeisterschaften in Neumünster teil.

Foto: Annabell Behrmann

Das Team „Barbie Q“ hat sich vor etwa 15 Jahren gegründet. Die Freunde haben schon mehrmals an Deutschen Grillmeisterschaften teilgenommen und sich für die Europa- und Weltmeisterschaft qualifiziert. Dabei legen sie nicht einfach nur Würstchen auf den Grill und passen auf, dass diese nicht anbrennen. Bei den Wettkämpfen geht es um viel mehr. Bei der Landesmeisterschaft in Neumünster treten die Teams in fünf Gängen gegeneinander an: Sie müssen jeweils in achtfacher Ausführung Fisch, Flanksteak, Burger, Rehrücken und Dessert mit Beilage servieren. Eine Jury bewertet nicht nur den Geschmack, sondern es kommt auch auf die Garstufe, die Anrichte und Sauberkeit am Arbeitsplatz an.

Hartenholm: Anreise zum Wettkampf mit voll beladenem Lkw

„Bei einer Deutschen Meisterschaft haben wir einmal 18 Stunden eine Rinderbrust im Smoker bewacht. Wir haben uns in Nachtschichten aufgeteilt. Zwei Leute gleichzeitig waren wach“, erinnert sich Schroedter und erklärt: „Der Smoker muss eine gleichbleibende Temperatur behalten.“ Der Aufwand hat sich gelohnt – die fertige Rinderbrust belegte Platz zwei. Außer Ruhm und Ehre und Werbung für das eigene Geschäft gibt es nichts zu gewinnen. Aber: „Die Wettkämpfe sind wie eine große Familienfeier“, sagt Martin Brüll von „Barbie Q“.

Auf Schroedters Hof befinden sich gut 20 verschiedene Grillmodelle – vom Schwenk- bis zum klassischen Gas- und Holzkohlegrill. Zu Wettkämpfen reist er häufig mit einem voll beladenen Lkw an. Der 57-Jährige ist gelernter Schlachter. Das Grillen ist für ihn zu einer Art Hobby geworden. „Es gibt immer neue Herausforderungen. Man kann Neues kreieren und kreativ sein“, sagt er. Beim Probegrillen hat er eine Sauce angerührt, die gleichzeitig süß, fruchtig und scharf schmeckt. Von nun an trifft sich das Team „Barbie Q“ jeden Sonntag, um verschiedene Variationen auszuprobieren. Wenn es sich für eine Kreation entschieden hat, versucht es diese bis zur Landesmeisterschaft weiter zu verbessern.

Hartenholm: Vom Tellerwäscher zum Saloon-Besitzer

Carsten Schroedters Werdegang fängt an wie ein kitschiger Hollywood-Film: als Tellerwäscher. Vor 30 Jahren hat er sich ein „Geschirrspülmobil“ gekauft und damit auf Veranstaltungen wie dem Hamburger Hafengeburtstag Hunderte von Gläsern für Gastronomen abgewaschen. Aus diesem Projekt gründeten sich später ein Geschirrverleih und eine Catering-Firma. „Wenn ich Teller schon verleihe, kann ich da auch etwas zum Essen draufpacken, habe ich mir gedacht.“

2019 kam dann der Saloon dazu. Sieben Monate hat der Bau nur gedauert – dafür hat die Baugenehmigung mehr als ein Jahr auf sich warten lassen. Im Alter von 20 Jahren ist Schroedter quer durch die USA getrampt. „Dabei bin ich vielen Saloons begegnet.“ Er mochte das BBQ-Essen, das Reiten auf den Pferden, die romantische Stimmung. Genau dieses Ambiente aus dem Wilden Westen wollte er nach Hartenholm bringen. Sein Saloon kann für Veranstaltungen aller Art gemietet werden. Eine tägliche Gastronomie gibt es nicht. Dafür findet immer dienstags gemeinsames Line-Dance statt. „Dann sind 60 bis 80 Leute auf der Tanzfläche“, sagt Carsten Schroedter. Dazu serviert er typisch amerikanische Spareribs.