84 Jahre alte Frau stirbt an Folgen der Corona-Infektion

Gesundheitsamt meldet am Montag 402 Neuinfektionen seit Freitagnachmittag. So ist die Lage im Kreis Segeberg.

Kreis Segeberg. Eine 84 Jahre alte Frau aus dem Kreis Segeberg verstarb über das Wochenende an einer Corona-Infektion. Das teilte der Infektionsschutz des Kreises am Montag mit. Die Frau lebte nicht in einer Pflegeeinrichtung und ist das 231. Opfer der Corona-Pandemie im Kreis Segeberg.

Corona: Gesundheitsamt meldet 402 Neuinfektionen seit Freitag

Kreisweit erfasste der Infektionsschutz zwischen Freitag- und Montagnachmittag 402 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 33.650. Unverändert das Bild in den Krankenhäusern: 43 Personen werden in einer Klinik versorgt, fünf davon intensivmedizinisch.

Die Inzidenz im Kreis liegt bei 865,8. Die derzeit lokal höchste Inzidenz in Wahlstedt (21852,2) geht auf 215 Personen zurück, die sich angesteckt haben. Mehr als 40 Prozent der Infizierten sind zwischen 0 und 19 Jahren. Zum Teil handelt es sich dabei um Kinder von Mitarbeitenden des Paul-Gerhardt-Hauses, einem Altenheim, in dem es zuvor zu einem Ausbruch gekommen war.

Was die offiziellen Angaben über die Corona-Zahlen im Kreis angeht, so ändert der Infektionsschutz nun seine Praxis. „Angaben zu Personen in Quarantäne und zu Genesenen machen wir nicht mehr. Gleiches gilt ab sofort für die aktuelle Zahl der infizierten“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Positiv getestete Personen würden erst dann aus dem System gebucht und als genesen eingestuft, wenn das Genesenenzertifikat im Infektionsschutz bearbeitet worden ist. „Aufgrund der schieren Masse sind aktuell über 1500 Fälle offen. Darüber hinaus fordert nicht mehr jede und jeder das Zertifikat über den Kreis an. Die Zahlen sind somit nicht genau und haben keine Aussagekraft“, sagt Müller.