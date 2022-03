Diskussion um Ukraine beim Online-Grünkohl

Norderstedt. Winter und Grünkohl gehören bei der CDU Norderstedt seit vielen Jahren zusammen, teilt der Norderstedter CDU-Ortsvorsitzende Thorsten Borchers am Sonntag mit. Und weil große Gesellschaften an einem Tisch in der Corona-Pandemie keine gute Idee sind, verlegten sich die Christdemokraten auf Grünkohl-Online.

Norderstedter CDU diskutiert bei Grünkohl über die Ukraine

Und das geht so: Grünkohl mit Schweinebacke, Kohlwurst und Kasseler sei „liebevoll zubereitet und gut verpackt“ vom Restaurant Zur Glashütte geliefert worden, so Borchers. „Denn wir wollen die lokale Gastronomie unterstützen!“ Mitglieder des CDU-Vorstands und der CDU-Kreistagsfraktion lieferten dann die bestellten Portionen pünktlich an alle Teilnehmenden der Online-Grünkohl-Sitzung aus.

Den Ernst der internationalen Lage wollte indes keiner in der CDU mit einem Teller Grünkohl vergessen machen. Mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Johann „Jo“ Wadephul, dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hatte man sich einen kompetenten Kommentator zum Ukraine-Konflikt geladen. Wadephul ist sowohl Mitglied im Auswärtigen- als auch im Verteidigungsausschuss. „Der von Russland erklärte Krieg wird die Strukturen in Europa stark verändern, die Nato-Außengrenze muss gestärkt werden“, so Wadephul. Seiner Ansicht nach steht die russische Bevölkerung nicht uneingeschränkt hinter Putin, deutlich zu erkennen an den Protesten im ganzen Land. Die verhängten Sanktionen seien richtig, und Wadepuhl denkt, dass sie Wirkung zeigen. „Deutschland wird Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aufnehmen müssen, ist dazu aber auch in der Lage.“

Zur Bundeswehr-Aufrüstung sagte Thorsten Borchers in der anschließenden Diskussion: „Es geht nicht darum, die Bundeswehr aufzurüsten, wie in einigen rot-grünen Kreisen wieder reflexartig befürchtet wird. Die Armee ist endlich mit dem Notwendigsten auszurüsten, damit wir Freiheit und Sicherheit erhalten und den eingegangenen Bündnisverpflichtungen nachkommen.“ An den Laptops saßen unter anderen Stadtpräsidentin Kathrin Oehme, Norderstedts CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Holle, Hans-Joachim Grote, Innenminister a.D. und ehemaliger Norderstedter Oberbürgermeister, sowie seine Frau Doris, Vorsitzende im Hauptausschuss des Segeberger Kreistags, und CDU-Landtagskandidat Patrick Pender.