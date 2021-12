Endlich: Der Norderstedter Müllberg wird 2022 abgeräumt

Der Müllberg der Entrümpelungsfirma Gieschen neben dem Gelände des Autoverwerters Kiesow in Norderstedt.

Norderstdt . Der Skandal um die illegale Deponie Gieschen in Friedrichsgabe findet sein Ende: Der Müllberg soll im kommenden Jahr vollständig abgeräumt werden. Darauf haben sich die Stadt und das Land geeinigt. Anschließend soll das Gewerbegrundstück an die Stadt veräußert werden.

Die Kosten für die Beseitigung des Müllbergs trägt allein das Land Schleswig-Holstein. Sie werden aktuell mit 3,8 Millionen Euro beziffert. „Wir haben gemeinsam mit der Stadt einen Weg gefunden, wie eine vollständige Räumung des Geländes erreicht werden kann“, sagte Staatssekretär Tobias Goldschmidt. „Die Situation ist rechtlich und technisch sehr kompliziert und es ist alles andere als zufriedenstellend, dass nun möglicherweise der Steuerzahler für den Schaden aufkommen muss. Aber wir sind gemeinsam zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass eine vollständige Räumung des Geländes die sinnvollste und nachhaltigste Lösung für alle Beteiligten ist.“

Das Grundwasser unter dem Müllberg ist nicht belastet

Zuvor hatte die Landesregierung durch mehrere Untersuchungen sichergestellt, dass der Abfall die Grundwasserqualität nicht schädigt. Das Gutachten merkte aber auch an, dass eine Gefahr durch einige faserhaltige Abfälle an der Oberfläche nicht völlig ausgeschlossen werden könne: Durch Wind etwa könnten gefährliche Stoffe durch die Luft wirbeln und in die Umgebung gelangen. „Die vollständige Räumung des betroffenen Geländes war immer unser Ziel“, betonte Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. ,,Der seit mehreren Jahren vorherrschende Zustand war aus städtischer Sicht insbesondere wegen des Schutzes der Umwelt und der umliegenden Betriebe nicht dauerhaft hinnehmbar. Ich danke der Landesregierung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ich begrüße, dass eine Lösung erzielt worden ist.“

Die Besitzer der Deponie waren lange abgetaucht

Die Planung und Vorbereitung für eine Räumung werde jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ziel ist es, dass 2022 mit der Räumung begonnen wird. Bisher gehört das Grundstück der Familie Gieschen aus Nahe. Jahrelang wurde Bauschutt und Müll auf dem Gelände gesammelt und gelagert, obwohl dies nur vorübergehend und für höchstens ein Jahr gestattet war. Die Gieschens waren lange untergetaucht, mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Kontakt zu einem Anwalt der Familie.

Der angekündigte Plan, zunächst nur die oberflächlich gefährlichen Stoffe abzutragen, erwies sich als unpraktikabel. ,,Die Situation auf dem Müllgrundstück in Norderstedt ist in ihrer Dimension einzigartig in Schleswig-Holstein“, sagte der Staatssekretär. ,,Die einzige nachhaltige Lösung ist, dass wir den Müll komplett abtragen.“

Die finanziellen Mittel des Landes für die Räumung sind bewilligt und stehen bereit. ,,Die Kosten sind hoch – zu hoch“, räumte der Staatssekretär ein. ,,Ein Unternehmer hat uns die Sache eingebrockt. Die Kosten trägt letztlich der Steuerzahler, das Land ist der Steuerzahler.“ Ob der Eigentümer des Grundstücks jemals zur Kasse gebeten werden kann, ist fraglich.

Das Grundstück soll nach der Räumung an die Stadt fallen

,,Der Grundstückseigentümer soll auf keinen Fall einen Vorteil durch die Räumung des Grundstücks erlangen. Es wird nicht bei seinem Besitzer bleiben. Wir werden als Stadt und Land dafür sorgen, dass es geräumt wird und das Eigentum an die Stadt übertragen wird.“ Die Eigentumsübertragung soll im Rahmen einer Zwangsversteigerung stattfinden – wobei die Stadt Norderstedt ein Vorkaufsrecht hat. ,,Die Stadt oder eine stadteigene Gesellschaft könnte das Gewerbegrundstück dann erwerben und wird neue Eigentümerin“, sagte die Oberbürgermeisterin. Den Grundstückswert schätzt Elke Christina Roeder angesichts von 3,8 Millionen Euro Kosten für die Räumung als negativ ein. Nach einer Ausschreibung soll die Räumung beginnen.

Betrachte man die Gefahren, die von dem Müllberg für die Menschen ausgingen, sei es gut und richtig, dass die öffentliche Hand finanziell einspringt: ,,Wir sind sehr glücklich, dass das Land die Sorgen und Nöte der Norderstedter erkannt hat und handelt.“

