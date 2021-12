Drei neue Unterkünfte: Obdach für Flüchtlingsfamilien

Norderstedt plant Bauten an drei Standorten. Sozialdezernentin Reinders informiert Anwohner in Onlinesitzung.

Norderstedt. Die Stadt Norderstedt braucht zusätzlichen Wohnraum für geflüchtete Menschen. So plant die Verwaltung, drei zusätzliche Standorte mit jeweils zwei Gebäuden in Containerbauweise am Aurikelstieg, am Kringelkrugweg und an der Harckesheyde zu errichten, in denen jeweils bis zu 50 Personen untergebracht werden können.

Flüchtlingsunterkünfte in Norderstedt sind voll

Im Aurikelstieg haben die Vermessungsarbeiten dafür auf dem Sportplatzgelände bereits begonnen, und der Bau könnte Anfang 2022 starten. Die beiden anderen Projekte sollen im Laufe des nächsten Jahres konkret geplant und umgesetzt werden. Die 16 Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt, in denen etwa 1000 Geflüchtete und 120 Obdachlose leben, reichten nicht mehr aus, begründet Sozialdezernentin Anette Reinders dieses Vorhaben.

„Alle Unterkünfte sind voll. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben hohen Bedarf, geflüchtete Menschen unterzubringen“, sagte sie jetzt bei einer Online-Informationsveranstaltung, zu der auch einige Anwohnerinnen und Anwohner, die Nachbarn der neuen Unterkünfte sind, zugeschaltet waren.

Der Stadt Norderstedt seien in diesem Jahr vom Kreis Segeberg 260 geflüchtete Menschen zugewiesen worden, sagte Sozialamtsleiter Sirko Neuenfeldt. Die Zahl der neu unterzubringenden Menschen aus Flüchtlingsgebieten steige wieder an. In den Vorjahren seien es durchschnittlich 200 Flüchtlinge pro Jahr für Norderstedt gewesen. Das Land rechnet in diesem Jahr mit 5500 geflüchteten Menschen. 2020 waren es 4200.

Flüchtlingsunterkünfte für Familien mit Kindern

„Wir sind gesetzlich verpflichtet und müssen die Voraussetzungen schaffen, ihnen ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen“, sagt Stadträtin Reinders. Seit 2016, als 1276 geflüchtete Menschen in Norderstedt lebten, sei ihre Zahl aber bis Anfang dieses Jahres auf 1134 zurückgegangen. Die 16 Gemeinschaftsunterkünfte in der Stadt sind unterschiedlich groß. Sie reichen von der Azubi-Wohngemeinschaft mit sieben Bewohnern bis hin zu großen Unterkünften mit bis zu 200 Bewohnern, die in der Lawaetzstraße, Fadens Tannen und in der Oadby-and-Wigston Straße stehen. Hinzu kommen nach Angaben der Verwaltung 13 Wohnungen, die die Stadt angemietet hat oder die ihr gehören.

Während ganz am Anfang der Flüchtlingskrise überwiegend junge Männer aus den Kriegsgebieten in Irak, Syrien und Afghanistan hierher kamen, seien es heute vor allem Familien, die die Stadt aufzunehmen habe, erläutert Reinders. Ein Drittel der geflüchteten Menschen seien Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Und so sollen in den drei geplanten neuen mittelgroßen Unterkünften vornehmlich Familien mit Kindern einziehen, sagte Sozialamtsleiter Neuenfeldt. Somit rechne er mit 40 bis 50 Personen in den acht Wohneinheiten mit je drei Zimmern. Für die sozialpädagogische Betreuung würden Fachkräfte der Caritas, Diakonie und Awo zuständig sein, deren Arbeit sich in den vergangenen sieben Jahren bewährt habe. Für die acht Vollzeitstellen gibt die Stadt knapp 600.000 Euro im Jahr aus.