Kreis Segeberg Ausbildung im Rettungsdienst: Vom ersten Tag an mittendrin

Die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) hat 44 Ausbildungsplätze für angehende Notfallsanitäter:innen und 22 Plätze für die Ausbildung zu Rettungssanitäter:innen zu vergeben.

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) sucht und informiert am 25. November in einem Webinar.