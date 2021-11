Komplizen von Räuber gesucht: Polizei sucht diese Männer

Norderstedt. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Mitglieds einer Räuberbande bitten die Ermittler bei der Suche nach Komplizen die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Mann, den die Polizei nach einer Verfolgungsjagd im Kreis Pinneberg Ende Oktober festgenommen hatte, soll Mitglied einer Bande sein, die für Raubüberfälle in den Kreisen Segeberg und Pinneberg sowie in anderen Orten Schleswig-Holsteins und Niedersachsens, aber auch in Hamburg verantwortlich ist.

Bande soll Serie von Raubüberfällen begangen haben

Zwei Männer sollen am 17. Oktober in Kayhude den Mitarbeiter einer Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld geraubt haben. Eine Woche später überfielen die Täter Tankstellen in Tangstedt, Barmstedt und Pinneberg sowie in Nusse (Kreis Herzogtum Lauenburg). „Neben Bargeld hatten es die Räuber auch auf Tabakwaren und Spirituosen abgesehen“, teilte die Polizei mit.

In Sittensen trug ein Täter einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem auffälligen Frontaufruck.

Foto: Polizei

An den Tatorten war Zeugen mehrfach ein weißer VW Golf-Variant aufgefallen, der als Fluchtfahrzeug benutzt wurde. Die Täter hatten die Kennzeichen vor den Überfällen gestohlen.

„Die bislang letzte Tat dieser Serie ereignete sich am 27. Oktober in der Hansestraße in Sittensen in Niedersachsen, bei der drei Täter Bargeld raubten und mit dem beschriebenen VW flohen“, sagte ein Polizeisprecher.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der linke Handrücken des bewaffneten Täters in Kayhude scheint tätowiert zu sein.

Foto: Polizei

Dieses Fahrzeug fiel einen Tag später einer Streife der Polizeistation Glückstadt (Kreis Steinburg) auf. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer und konnte erst nach einer längeren Verfolgung in Seestermühe (Kreis Pinneberg) gestoppt werden. Dort nahm die Polizei den 20 Jahre alten Fahrer fest.

Bei der Durchsuchung des Autos fanden Ermittler zahlreiche Beweismittel und Waffen, die bei den Überfällen benutzt wurden. Die sichergestellten Gegenstände werden derzeit auf Spuren untersucht. Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

1000 Euro Belohnung für Hinweise

Bei der Tat in Barmstedt trug ein Täter eine schwarze Jacke mit der weißen Ziffer "3" auf dem Rücken.

Foto: Polizei

Die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen aktuell, ob der 20-Jährige und andere Mitglieder der Bande für weitere Überfälle in Hamburg, Bremen und Sachsen verantwortlich sind. Außerdem fahndet die Polizei intensiv nach den Komplizen des 20-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat eine Belohnung über 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Hinweise an die Polizei unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG2.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.