Norderstedt Nächste offene Impfaktion in Garstedt geplant

In mehreren Städten und Gemeinden im Kreis Segeberg finden in den nächsten Tagen Impfaktionen statt.

Am 29. und 30. Oktober kommt ein mobiles Impfteam in das VHS-Gebäude in der Dunantstraße. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind möglich.