162 Millionen Euro einfach in Rauch aufgehen lassen: Boris Aljinovic spielt in der „TriBühne“ Richard. Ein Mann, der sich vom Geld nichts Gutes mehr verspricht und zu einer Heldentat bereit ist.

Erfolgskomödie in der „TriBühne“: Was tun mit einem Mann, der seinen 162 Millionen Euro-Gewinn nicht will?