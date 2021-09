Im Schulgarten der Grundschule am Wittmoor: Luisa, Betreuerin Gabriele Timm, Jason und Catalya ernten Kürbisse im neuen Hochbeet.

Von der Bedeutung des Schulgartens bei der Erziehung der Kinder – am Beispiel der Ganztagsgrundschule am Wittmoor in Glashütte.