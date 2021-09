Polizei Norderstedt: 81-jähriger in seinem Haus überfallen

Der Rentner wurde in seinem Haus mit einem Messer bedroht (Symbolbild).

Polizei Norderstedt 81-jähriger Rentner in seinem Haus überfallen und beraubt

Norderstedt. Nach einem Raubüberfall auf einen 81 Jahre alten Norderstedter bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung, die auf die Spur der Täter führen könnten. Der pflegebedürftige Rentner wurde am Donnerstagabend in seinem Haus am Glashütter Damm überfallen.

Gegen 22.45 Uhr drangen zwei Täter in das Gebäude ein und bedrohten ihr Opfer mit einem Messer. Sie erbeuteten Schmuck und konnten entkommen. Der Wert der Beute liegt bei mehreren 1000 Euro. Über den Hausnotruf seines Pflegedienstes gelang es dem 81-Jährigen, auf sich aufmerksam zu machen. Er überstand den Überfall unverletzt.

81-jähriger Rentner überfallen: Polizei nennt keine Einzelheiten

Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler der Norderstedter Kriminalpolizei noch nicht preisgeben. „Das hat ermittlungstaktische Gründe“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Noch sei unklar, wie die Täter in das Einfamilienhaus eindringen konnten, das zwischen Holunderweg und Immenhorst steht. „Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen“, sagte Brockmann.

Zeugen, die Verdächtige oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich unter Telefon 040/528060 melden.