James Bond hat gegen Corona keine Chance

Die Pandemie durchkreuzt nicht nur geplante Kino-Besuche, sondern auch die Dreharbeiten zu so manchem Blockbuster.

Kreis Segeberg. Ach ja, das Kino. Noch so ein gestriges Kulturgut, was man nach anderthalb Jahren Pandemie fast vergessen hat. Früher kannte ich etliche Leute, bei denen kaum ein Wochenende ohne Kinobesuch verlief und die auch gerne mal mehrmals pro Woche dieser Freizeitbeschäftigung nachkamen. Mittlerweile ginge das ja wieder, aber jetzt kommen die Leute nicht mehr vom Sofa und von Netflix & Co. los. Da läuft das Programm verlässlich.