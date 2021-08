Entspannung für die Flossenträger

Ganze Heringsschwärme in Dosen schwimmen in den Corona-Vorräten der Menschen.

Im vergangenen Jahr vermeldete das „Fisch-Informationszentrum“ (FIZ) von coronabedingten „Extremkäufen“ von Fischdauerkonserven. Ich fragte mich damals schon, ob das FIZ sich eigentlich mit solchen Infos an die Verbraucher wendet oder an die Fische – so nach dem Motto: „Taucht alle ab, es ist Pandemie, sonst endet ihr in der Dose!“