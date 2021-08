Corona 34 Neuinfektionen an einem Tag im Kreis Segeberg

Lesedauer: 3 Minuten

27.07.2021, Niedersachsen, Hannover: Eine Mitarbeiterin des Testzentrums am Platz der Weltausstellung hält einen Teststab für einen Schnelltest auf das Coronavirus in ihren Händen (gestellte Szene). Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Lage in den Kliniken des Kreises ist aber nach wie vor unauffällig – Impfaktion am BBZ. Inzidenz am Dienstag bei 30,7.