Die Schulhausmeister Tobias Bestmann (v. l.), Rainer Kopp und Peter Lilienthal vor einem Kellerraum der Marschweghalle in Kaltenkirchen, der am Sonntag voll Wasser gelaufen war. „So schlimm wie diesmal war es in den vergangenen 30 Jahren nicht“, sagte Peter Lilienthal, der am Montag seinen letzten Arbeitstag hatte.