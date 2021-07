Suchen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „mit ganz viel Herz“: Lars Wolter und Alexandra Rehders vom Restaurant „Zwutschkerl Alm“ am Gutenbergring in Norderstedt.

In der Norderstedter Gastronomie bleiben Türen an vielen Tagen geschlossen, denn kaum jemand will bedienen oder kochen.