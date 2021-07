Retter gegen Tierheim – Menschen im Kaninchenkrieg

Eine Familie rettet Kaninchen, das Tierheim mischt sich ein. Am Ende hagelt es Kritik für die, denen eigentlich Dank gebührt.

Kreis Segeberg. Eine Norderstedter Familie findet am Straßenrand drei ausgesetzte oder entlaufene Hauskaninchen, richtet ihnen im heimischen Garten einen Holzschuppen als Stall ein und beherbergt hier wenige Tage nach dieser gut gemeinten Rettungstat sogar zehn Hoppler, weil eines der Tiere trächtig war. Die Bude wird zu eng, das Tierheim Henstedt-Ulzburg schaltet sich ein, plötzlich mischt das Ordnungsamt mit, und es hagelt von allen Seiten Kritik und Pöbeleien dafür und dagegen. In einer Vehemenz, die man in Deutschland eigentlich nur erreicht, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzungen oder eben um Haustiere geht.