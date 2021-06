Dieter Schönfeld im Westernlook in der Fußgängerzone. Er war nicht nur Bürgermeister, sondern als Aufsichtsratsvorsitzender der Kalkberg GmbH auch Verantwortlicher der Karl-May-Spiele.

Nach zwölf Jahren als Verwaltungschef endet Schönfelds letzte Amtszeit am Donnerstag. Trotzdem will er in der Kreisstadt bleiben.