Von der unheimlichen Macht der Kürbisranke

Das Projekt „Essbare Stadt“ in Norderstedt regt bei unserem Kolumnisten Jan Schröter die Fantasie an.

Kreis Segeberg. Jüngst startete in Norderstedt ein bemerkenswertes Projekt: die „Essbare Stadt“. Erst dachte ich ja, damit sei so eine Art Miniaturwunderland aus bunten Pfefferkuchenhäusern gemeint, welches an einem fröhlichen Aktionstag von sämtlichen Kita-Kids der Stadt weggeknuspert wird. Danach kriegen alle einen Ferientag wegen Bauchweh, und der Fall ist durch. Mit Durchfall, wenn’s blöd läuft. Doch keine Bange. Die „Essbare Stadt“ ist etwas ganz Gesundes. Gemüse im öffentlichen Raum, um ganz genau zu sein.