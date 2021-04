Ein Sommer im Biergarten reicht nicht

Gastronomie auf, Gastronomie zu – Jan Schröter will sich nicht mit Alkohol und Sonnenschein zufrieden geben.

Kreis Segeberg. Die Ministerpräsidentenkonferenz konferierte. Man fasste zwar keine neuen Beschlüsse – bringt ja eh nichts, weil bereits Sekunden nach Ende der Videoschalte sowieso jede(r) macht, was er/sie will. Also einigte man sich schlicht auf ein ebenso hoffnungsfrohes wie unverbindliches Signal. Ab Juni: Impfstoff für alle!