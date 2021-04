Norderstedt Rauch und beißender Geruch in der Engentwiete

Die Feuerwehr sichert an der Engen­twiete das verdächtige Pulver. Um was für einen Stoff es sich handelt, steht noch nicht fest.

Gefahrgutzug rückte am Freitag aus – es war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr in Norderstedt an diesem Wochenende.