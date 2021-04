Polizei fandet nach geflüchtetem Patienten

06.11.2020, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Polizeifahrzeug steht vor einer Osnabrücker Polizeidienststelle. Nach dem islamistischen Terroranschlag von Wien haben Ermittler am Freitagmorgen die Wohnungen von vier jungen Männern in Deutschland durchsucht. Zwei von ihnen kommen aus Osnabrück. Ein Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatte am Montagabend in der österreichischen Hauptstadt vier Menschen getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb. (ILLUSTRATION zu dpa: «Durchsuchungen bei Islamisten in Deutschland nach Wien-Attentat») Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++