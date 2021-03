Feuerwehreinsatz Ursache unklar: Reihenhaus in Wahlstedt brennt komplett aus

Feuerwehrleute kontrollieren die Flammen in dem brennenden Reihenhaus in Wahlstedt.

Gleich zwei Häuser brannten am Wochenende in Schleswig-Holstein. Das Haus in Wahlstedt ist vorerst nicht mehr bewohnbar.