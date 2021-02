Corona Testergebnisse innerhalb von 15 Minuten in Henstedt-Ulzburg

Christian Leder macht den Antigenschnelltest bei Jessica Kain vom PPV Ambulant-Pflegedienst in Henstedt-Ulzburg.

In Henstedt-Ulzburg wurde am Montag am Kirchweg das zweite Corona-Schnelltest-Zentrum im Kreis Segeberg eröffnet.