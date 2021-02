Für den Anbau an das Rathaus wird die Stadt 5,5 Millionen Euro ausgeben, davon rund 3,6 Millionen in diesem Jahr. Im Sommer 2022 soll die Einweihung gefeiert werden.

Die zweitjüngste Stadt Schleswig-Holsteins will in diesem Jahr vor allem in die Schulen und in die Kindertagesstätten investieren.