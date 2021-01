Schröters Wochenschau So kommen Sie zu einer neuen Frisur

Nach einer Konferenz zwischen Norderstedts Oberbürgermeisterin Roeder und dem Umweltministerium gibt es immer noch keine Entscheidung darüber, wie mit dem illegal angehäuften Müll auf dem Grundstück der Firma Gieschen in Friedrichsgabe zu verfahren ist. Ein Gutachter bescheinigte keine unmittelbare Gefahr für das Grundwasser, was ansonsten ein möglicher Grund für die behördlich angeordnete Zwangsräumung gewesen wäre. Einzig zuständig für die Räumung wäre also die Familie Gieschen.