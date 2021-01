Einbrecher stehlen Tresor aus einer Großbäckerei

Einbrecher waren am Sonntag in Boostedt aktiv.

Boostedt. Einen fünfstelligen Bargeldbetrag und ein Firmenfahrzeug erbeuteten unbekannte Täter, die am Sonntag in eine Großbäckerei an der Feldstraße in Boostedt eingebrochen waren. Die Tat muss sich irgendwann zwischen 12.30 und 22.50 Uhr ereignet haben Die Einbrecher durchwühlten alle Büroräume nach Wertgegenständen. Einen Tresorwürfel der Bäckerei verluden sie schließlich in einem auf dem Betriebsgelände geparkten Kleintransporter der Marke Peugeot, Typ Boxer mit Bäckereiaufschrift. Die Fahrzeugschlüssel hatten sie zuvor aus einem Büroschrank gestohlen.

Die Polizei fragt nun, wer in den Mittags- bis Abendstunden des Sonntags verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/8840 zu melden.