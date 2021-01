Falsche Gärtner heben Bargeld vom Konto eines Rentners ab

Norderstedt. Ein Norderstedter Rentner ist Opfer von unseriösen Gärtnern geworden. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, klingelten bereits am Montag, 11. Januar, drei Männer an der Haustür eines 86 Jahre alten Mannes, der am Heidehofweg lebt, und boten Arbeiten als Garten- und Landschaftsbauer an. Der Mann willigte ein - man einigte sich auch auf einen Preis.

Nachdem die Arbeiten erledigt waren, teilte einer der Gärtner mit, dass der Abtransport erst erfolgen könne, sobald der vereinbarte Preis gezahlt worden sei. Da der Rentner kein Bargeld im Haus hatte, händigte er gutgläubig seine EC-Karte mit PIN aus und erlaubte den Männern, das Geld in seinem Namen abzuheben.

Der Gärtner kam dann zurück und händigte die EC-Karte wieder aus, nachdem er

noch erklärte, kein Bargeld abheben zu können.

Am selben Abend bemerkte der Rentner dann, dass die Karte nicht mehr in seinem

Wohnraum lag und verständigte seine Bank. Hier stellte sich dann heraus, dass

mit seiner EC Karte mehrere Abhebungen getätigt worden waren und ihm ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden sei. Die Männer erschienen nicht wieder bei dem Geschädigten.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt dies zum Anlass, noch einmal ausdrücklich davor zu warnen, sich auf derartige Geschäfte einzulassen und genau zu prüfen, ob die angebotene Arbeit im Verhältnis zu den geforderten Kosten steht.

Vermutlich waren die Männer mit einem weißen Kastenwagen unterwegs

Die drei Männer, die am Montag im Heidehofweg ihre Arbeiten angeboten haben, werden wie folgt beschrieben: Alle etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, dunkles Haar und deutschsprachig. Bekleidet waren alle mit grünen Arbeitshosen und dunklen Basecaps. Vermutlich waren die Personen mit einem weißen Kastenwagen unterwegs.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die auf den Kastenwagen aufmerksam geworden sind oder Hinweise zu der Personengruppe geben können.

Weitere Betroffenen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise an die Ermittler unter der Rufnummer 040/52 80 60 zu.

Generell rät die Polizei: Seien Sie immer skeptisch, wenn unbekannte Personen oder Handwerker unangekündigt vor der Haustür stehen. Seriöse Handwerker kommen nicht unangekündigt. Lassen Sie sich nicht von angeblichen Sonderangeboten überrumpeln oder unter Druck setzen. Jeder seriöse Unternehmer lässt seinen Kunden eine gewisse Bedenkzeit.

Handwerkskammer informiert über seriöse Betriebe

Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür. Händigen Sie niemals die EC-Karte mit der PIN an unbekannte Personen aus. Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe. Zahlen Sie nicht im Voraus. Lassen Sie die Handwerker auf keinen Fall sofort mit den Arbeiten beginnen. Holen Sie sich bei größeren notwendigen Arbeiten immer mehrere Angebote ein.

Lassen Sie unbekannte Personen unter zweifelhafter Vorgabe nicht ins Haus oder in die Wohnung. Informieren Sie bei vorhandenen Zweifeln immer die Polizei über den Notruf 110, und bitten Sie Nachbarn um Hilfe.