Zahl der Covid-19-Opfer steigt im Kreis Segeberg auf 88

Im Alten- und Pflegeheim "Haus Goldenbek" in Pronstorf starb eine 92-Jährige - der achte Fall in der Einrichtung.

kreis segeberg. Das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg berichtet am Freitag von zwei weiteren Opfern der Corona-Pandemie: Im "Haus Goldenbek" starb mit einer 92-Jährigen die bereits achte Person in den letzten Wochen in dem Alten- und Pflegeheim. Außerdem erlag ein 82-Jähriger aus dem Kreis Segeberg der Folgen einer Covid-19-Infektion. Er lebte noch in den eigenen vier Wänden. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 starben im Kreis Segeberg damit bisher 88 Personen.

Kreisweit registrierte der Infektionsschutz zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag 28 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen. Zehn davon konnten als Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter identifiziert werden.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt

3.381. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 68,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Wieder als genesen im Kreis gelten 2.832 Menschen. Aktuell sind 461 Personen mit Corona registriert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1.203 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 8.366. Im Krankenhaus müssen derzeit 44 infizierte Personen behandelt werden, davon neun auf einer Intensivstation.