Feuer richtet in Einfamilienhaus schwere Schäden an

Hartenholm Ein Großfeuer hat am Dienstag in einem Einfamilienhaus in Hartenholm schwere Schäden angerichtet. Ein aufmerksamer Feuerwehrmann hatte den Brand bemerkt. "Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr hatte eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Einfamilienhauses wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Als das erste Löschfahrzeug an der Unglücksstelle eintraf, standen die Menschen vor dem Gebäude. Um den Brandherd zu lokalisieren, drangen Trupps unter Atemschutz in das Haus ein. Teile des Dachs mussten abgedeckt werden, um das Feuer von außen belämpfen zu können. 60 Feuerwehrleute aus der Gemeinde und den benachbarten Dörfern waren im Einsatz.

Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar, die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt. tz