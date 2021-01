Erneut Luxusauto in Norderstedt gestohlen

Norderstedt Die Serie der Diebstähle von hochwertigen Autos in Norderstedt reißt nicht ab. An der Ulzburger Straße stahlen Unbekannte einen Geländewagen der Marke Jeep Grand Cherokee im Wert von etwa 75.000 Euro. Das graue Auto stand auf einem Firmengelände des Grundstücks mit der Hausnummer 400. "Die bislang noch unbekannten Täter setzten das Fahrzeug ohne Schlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung", sagte ein Polizeisprecher.





Tatzeit war die Nacht zu Sonnabend. In der Nähe des Tatorts beobachteten Zeugen zwei Männer, die mit einem schwarzen BMW vom Typ 520 d mit VS-Kennzeichen der Gemeinde Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) unterwegs waren. Möglicherweise handelte es sich dabei um die Jeep-Diebe.

Seit Monaten registriert die Kripo im Raum Norderstedt und Henstedt-Ulzburg sowie anderen Orten am Rande Hamburgs eine deutliche Zunahme der Diebstähle von Luxusautos. „Das sind organisierte Profis“, sagt Uwe Brümmer, Leiter der Kriminalpolizei in Norderstedt. Drei Varianten haben die Ermittler festgestellt: Beim sogenannten Homejacking brechen die Diebe in eine Wohnung ein und stehlen den Fahrzeugschlüssel. Technisch aufwendig sind die Diebstähle mit Keyless-Go-Schlüsseln, die Autos per Funk starten können. Mit teuren Spezialgeräten können Diebe das Funksignal identifizieren und nutzen, selbst wenn der Schlüssel unbenutzt hinter der Haustür in der Garderobe liegt. Eine weitere Methode ist die Unterschlagung.

Wer den verdächtigen BMW oder die Männer gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/528 060 zu melden. tz