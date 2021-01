Kaltenkirchen setzt auf Videokonferenzen

Bürger können Sitzungen der politischen Gremien ab sofort per Stream verfolgen. Erste Übertragung heute Abend.

Kaltenkirchen Wegen der angespannten Corona-Lage werden die Sitzungen der politischen Gremien in Kaltenkirchen ab sofort als Videokonferenz übertragen. „Darauf haben sich der Bürgervorsteher und die Ausschussvorsitzenden in Abstimmung mit dem Bürgermeister verständigt“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Regelung soll zunächst für alle Sitzungen im Januar gelten. Danach wird erneut beraten.

Erste Sitzung im Videoformat ist am heutigen Montag das Treffen des Bau- und Umweltausschusses ab 18.30 Uhr. Danach folgen am Dienstag um 19 Uhr der Hauptausschuss und die Stadtvertretung am Dienstag, 26. Januar, ebenfalls um 19 Uhr.

„Einwohnerinnen und Einwohner haben die Möglichkeit, als Gast der Sitzung beizuwohnen, wenn ein Link in den Browser eingegeben wird, der über die Homepage der Stadt Kaltenkirchen immer aktuell bekanntgegeben wird“, heißt es im Rathaus. Für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses lautet der Link https://meet.stadtverwaltung.uniki.cloud/BUA-Oeffentlich.

Die Einwohner können den Stream auch in der Aula der Gemeinschaftsschule am Marschweg, Marschweg 20, und in der Multifunktionshalle Schirnau, Schirnauallee 3, verfolgen.

Fragen zur Einwohnerfragestunde und einzelnen Tagesordnungspunkten können wie folgt gestellt werden:

- schriftlich im Rathaus bis einen Tag vor der Sitzung

- während der Sitzung per E-Mail an Sitzungsanfragen@kaltenkirchen.de

- über die Chatfunktion der eingerichteten Videokonferenz an den Vorsitzenden

- persönlich über eine zugeschaltete Videokonferenz in der Aula der Gemeinschaftsschule am Marschweg und in der Multifunktionshalle Schirnau.

„Die politischen Gremien der Stadt Kaltenkirchen müssen für dringend erforderliche Beratungen und Beschlussfassungen unbedingt tagen. Die Verwaltung schafft zurzeit die Voraussetzungen, dass die Sitzungen als Videokonferenz durchgeführt werden können und die Teilnahme der Öffentlichkeit gesichert ist“, sagte Bürgermeister Hanno Krause. tz