Zwei Verletzte bei Brand in Büroraum

Die Garstedter Feuerwehrleute bekämpfen am Sonnabend das Feuer am Rugenbarg.

Norderstedt Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt wurde am Sonnabend, gegen, 13.50 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbegebäude am Rugenbarg alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, fanden sie im Erdgeschoss des Hauses einen brennenden Büroraum vor. Dichter Qualm drang nach außen. Zwei Männer, die versucht hatten die Flammen zu löschen, hatten giftige Rauchgase eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehrleute begannen unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Da vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch jemand in einer an den Büroraum angrenzenden Einliegerwohnung im Obergeschoss befindet, wurde auch diese kontrolliert. Die Wohnung war durch den Brand stark verqualmt, Personen befanden sich allerdings nicht mehr im Gebäude. Auch bei der Kontrolle der Dachhaut über die Drehleiter wurden keine neuen Brandherde entdeckt.

Nachdem das Brandgut ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht, sowie das Gebäude durch eine Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht worden war, konnten die Kräfte der Feuerwehr wieder einrücken. Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet. Die Feuerwehr war mit 27 Kräften im Einsatz, davon wurden vier unter Atemschutz eingesetzt. Zur Brandursache und Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.