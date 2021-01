Stadt Norderstedt liefert Ausweise auch nach Hause

Norderstedt. Wegen des bundesweiten Lockdowns sind das Norderstedter Rathaus und die städtischen Einrichtungen mindestens bis zum 31. Januar für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das gilt auch für das Einwohnermeldeamt (EMA). Laut dem FDP-Fraktionschef Tobias Mährlein ist das für viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile ein echtes Problem. „Überall hört und liest man von verzweifelten Bürgern, die Ihre dringend benötigten Ausweispapiere nicht bekommen können“, sagt Mährlein. Die FDP-Fraktion wird daher im Hauptausschuss eine Anfrage stellen, welche Möglichkeiten es in der Stadt trotz des geschlossenen Rathauses gibt.

„Es kann doch nicht sein, dass man sich zwar an der Tür eines Blumenladens einen Blumenstrauß und am Eingang eines Baumarktes seine bestellte Ware abholen kann, aber am Rathaus bekommt man nicht seinen bestellten Ausweis ausgehändigt“, sagt die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Gabriele Heyer. „Viele Bürger benötigen diese Dokumente dringend, sei es für einen Arbeitsvertrag, für die Bank oder für einen Kaufvertrag.“ Außerdem gäbe es ja viele fristgebundene Anträge, mit denen man nicht mal eben zwei Monate warten könne. „Und natürlich stellt sich hier auch die Frage, wie gut unsere Verwaltung eigentlich digital aufgestellt ist“, führt Tobias Mährlein weiter aus, „können Dokumente online beantragt werden und werden diese Möglichkeiten aktiv an den Bürger kommuniziert?“ Über schnelle Antworten und Lösungen würden sich viele Bürger bestimmt freuen.

Tatsächlich reagiert die Verwaltung noch bevor der FDP-Antrag überhaupt im Ausschuss diskutiert wird. Am Freitag kündigte Rathaus-Sprecher Bernd-Olaf Struppek an, dass "die Mitarbeitenden des EMA zudem in den kommenden Tagen damit beginnen werden, beantragte und fertig gestellte Ausweispapiere direkt zur Anschrift von Bürgerinnen und Bürgern auszuliefern." Dabei gelte die dringende Bitte an die Bürger, während des Kontakts eine Mund-Nasen-Maske aufzusetzen. Die städtischen Mitarbeitenden würden sich per Dienstausweis an der Haustür legitimieren.

Im Übrigen betonte Struppek, dass Bürgerinnen und Bürger, die aus nicht aufzuschiebenden Gründen ein Ausweisdokument oder amtliche Bestätigungen benötigten, einen Termin mit dem EMA vereinbaren könnten (unter 040/535 95 445, -446 und -462, Mo-Mi, 8 bis 12 Uhr, sowie 13.30 bis 16 Uhr; Di-Do, 8 bis 12, sowie 13.30 bis 17.30 Uhr; Fr, 8 bis 12.30 Uhr). "Bürgerinnen und Bürger, die auf diesem Wege einen Termin vereinbart haben, werden jeweils persönlich am vorderen Eingang zum Rathaus abgeholt."

Wer ein bereits beantragtes und fertig gestelltes Ausweisdokument abholen möchte, soll sich unter 040/535 95 462 zur Terminvereinbarung melden. Der Zugang erfolgt über den Volkshochschul-Eingang (hinterer Rathaus-Eingang zur Radstation/U-Bahn).

Struppek: "Die Stadt bittet weiterhin für Verständnis, dass es angesichts der derzeitigen Pandemie-Situation und des damit verbundenen Lockdowns zu verzögerten Abläufen kommt."